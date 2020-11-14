Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 15 ноября 2020 года: пожилым назначили самоизоляцию

Сегодня оперштаб Тюменской области сообщил о четырех летальных исходах, умершим тюменцам было от 49 до 60 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 15 580 человек.

Всего зараженных: 15 580

Количество смертей: 107

Режим повышенной готовности: до 22 ноября

Изоляция для приезжих: нет

Горячие источники: открыты

Музеи, кинотеатры и театры: открыты

Детские развлекательные центры: открыты

Сегодня оперштаб сообщил о четырех летальных исходах у пациентов с диагнозом «коронавирус». Умершим тюменцам было от 49 до 60 лет. У самого молодого умершего мужчины, 49 лет, возникла легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней субтотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний.

Причиной смерти 51-летнего мужчины стал острый респираторный дистрес-синдром на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. Мужчина 53 лет умер от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальнной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. 60-летняя женщина ушла из жизни из-за острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 168 случаев заболевания, в том числе 12 детей (всего с начала пандемии – 15 580). 2 173 человека остаются под медицинским наблюдением, 15 – на ИВЛ. За прошедшие сутки 165 человек выздоровели (за весь период – 10140). 2 410 человек находятся в нашей области на перевахтовке.

Врачи-пульмонологи ОКБ № 1 предупредили тюменцев, переболевших ковидом, об опасности самостоятельных дыхательной гимнастикой.

– Основная задача дыхательной гимнастики – укрепление дыхательной мускулатуры, развитие мышц диафрагмы. Поэтому первые тренировки нужно проводить под руководством врача. Из-за образования рубцовой ткани в легких пациентам противопоказано надувание воздушных шариков. У таких пациентов альвеолы уплотнены, эластичность снижена. Искусственное раздувание легких не помогает их укрепить, но может привести к осложнениям, – рассказала медицинская сестра по физиотерапии ОКБ № 1 Тамара Бабикова.

Напомним, в Тюменской области с сегодняшнего дня, с 15 ноября, вводится режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Такое решение принял региональный оперштаб накануне. Также в регионе снова заблокируют льготные транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это произойдет уже в понедельник, 16 ноября.

Заведениям общественного питания в Тюменской области запретили обслуживать посетителей в залах после 23.00. Ограничения вступят в силу с понедельника, 16 ноября.

Детям до 18 лет в Тюменской области запретили посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Ограничение вступит в силу тоже с понедельника, 16 ноября.

За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.