Тюменским детям запретили находиться в ТРЦ без родителей. Фото - pixabay.com.
Детям до 18 лет в Тюменской области запретили посещать торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Ограничение вступит в силу с понедельника, 16 ноября.
Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
– Эта мера, принятая по предложению Управления РПН, будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области с 15 ноября 2020 года вводится режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, заведениям общественного питания в Тюменской области запретили обслуживать посетителей в залах после 23.00
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