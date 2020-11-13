Тюменским детям запретили находиться в ТРЦ без родителей. Фото - pixabay.com.

Детям до 18 лет в Тюменской области запретили посещать торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Ограничение вступит в силу с понедельника, 16 ноября.

Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

– Эта мера, принятая по предложению Управления РПН, будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области с 15 ноября 2020 года вводится режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, заведениям общественного питания в Тюменской области запретили обслуживать посетителей в залах после 23.00

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