Коронавирус в Тюмени: еще четыре жертвы COVID-19

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Четыре пациента умерло за минувшие сутки в Тюменской области от осложнений на фоне заболевания коронавирусом. Как сообщает департамент здравоохранения региона, несмотря на усилия врачей скончались трое мужчин от 49 до 53 лет и женщина 60 лет.

У самого молодого умершего мужчины 49 лет возникла легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней субтотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. Причиной смерти 51-летнего мужчины стал острый респираторный дистрес-синдром на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

Мужчина 53 лет умер от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальнной бронхопневвмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. 60-летняя женщина ушла из жизни из-за острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 168 случаев заболевания, в том числе 12 детей (всего с начала пандемии – 15 580). 2 173 человека остаются под медицинским наблюдением, 15 – на ИВЛ.

За прошедшие сутки 165 человек выздоровели (за весь период – 10140). 2 410 человек находятся в нашей области на перевахтовке.