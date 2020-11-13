Тюменскому общепиту запретили работать после 23.00. Фото - pixabay.com.

Заведениям общественного питания в Тюменской области запретили обслуживать посетителей в залах после 23.00. Ограничения вступят в силу с понедельника, 16 ноября. Решение принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

– Принимаем такое решение по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты считают, что ночью в заведениях общепита посетители очень слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Стоит отметить, что запрет не распространяется на предприятия общепита, которые расположены в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Кстати, после 23.00 местные заведения общепита могут продолжать обслуживание в формате «навынос» или с доставкой на дом.