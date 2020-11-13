Пожилым тюменцам снова заблокируют транспортные карты из-за коронавируса. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области снова заблокируют льготные транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это произойдет уже в понедельник, 16 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

– Среди людей в возрасте старше 65 лет с 1 по 12 ноября отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 64% по сравнению с аналогичным периодом октября, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в свою очередь отметил вынужденность принятия такой ограничительной меры: «К сожалению, опыт показал, что без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области с 15 ноября 2020 года вводится режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

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