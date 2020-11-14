Заниматься дыхательной гимнастикой после коронавируса опасно, рассказали тюменцам

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Дыхательная гимнастика – один из способов реабилитации легких после коронавирусной пневмонии. Комплекс дыхательных упражнений направлен на улучшение работы легких и способствует упрочнению костно-связочной системы. Но после ковидной пневмонии дыхательная гимнастика имеет свою специфику и при неправильном исполнении может навредить, выяснила «АиФ» – Тюмень». Поэтому каждому пациенту программу восстановления подбирают индивидуально, в зависимости от тяжести состояния и наличия хронических заболеваний.

Врачи-пульмонологи предупреждают об опасности самостоятельных занятий, не все упражнения можно выполнять самостоятельно через интернет. Не рекомендуется напрягать легкие.

– Основная задача дыхательной гимнастики – укрепление дыхательной мускулатуры, развитие мышц диафрагмы. Поэтому первые тренировки нужно проводить под руководством врача. Из-за образования рубцовой ткани в легких пациентам противопоказано надувание воздушных шариков. У таких пациентов альвеолы уплотнены, эластичность снижена. Искусственное раздувание легких не помогает их укрепить, но может привести к осложнениям, – рассказала медицинская сестра по физиотерапии ОКБ № 1 Тамара Бабикова.

Противопоказаний для дыхательной гимнастики много: декомпенсированная недостаточность кровообращения, наличие абсцесса легкого, кровохарканье или угроза кровохарканья, наличие выраженной интоксикации, дыхательная недостаточность третьей степени, астматический статус, одышка в покое.

Отметим, что в реабилитации после COVID-19 ограничиваться только дыхательными упражнениями не стоит, надо обязательно добавлять массаж грудной клетки, использовать методы физиотерапии.