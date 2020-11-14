Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 ноября 2020 года увеличилось на 168 человек

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 15 580 человек.

Сегодня оперштаб сообщил о четырех летальных исходах у пациентов с диагнозом «коронавирус». За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом.

2 173 человека остаются под медицинским наблюдением, 15 из них – на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.