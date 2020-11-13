Для жителей Тюменской области старше 65 лет введён режим обязательной самоизоляции Фото: pixabay.com

В Тюменской области с 15 ноября вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями. Такое решение только что принято на заседании регионального оперативного штаба.

По словам губернатора региона Александра Моора, ограничительная мера вводится по рекомендации органов Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Наша цель - сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Ведь пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его, - отметил глава региона.

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