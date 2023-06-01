Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 1 июня 2023 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области продолжается противопожарный сезон, который был введен 3 апреля 2023 года. Кроме того, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных и ландшафтных пожаров. Жителям запрещено посещать лесные массивы, природные водоемы, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

Власти решили продлить противопожарный режим до 24 июня. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте правительства Тюменской области накануне, 31 мая. Нынешние ограничения действуют только до 3 июня.

За прошедший день спасателям и волонтерам удалось ликвидировать 14 природных пожаров в Тюменской области. Тушением огня занимался 141 человек, привлечено было 55 единиц спецтехники, а также два вертолета.

В последний день весны в регионе действовали 4 лесных возгорания, но все они находились на стадии локализации. Ведут борьбу со стихией сотрудники МЧС и авиалесоохраны в трех районах: Нижнетавдинском, Тюменском и Уватском.

В Тюменской области за минувшие сутки зафиксировано пять лесных возгораний, четыре из них находятся под контролем. Леса полыхают в Ярковском, Нижнетавдинском и Сладковском районах. Продолжается авиационное патрулирование лесных массивов.

Жителей Тюмени весь прошедший день беспокоил запах гари и смог в городе. По данным портала IQAir, юго-западный ветер несет воздушные массы из Тобольского и Уватского районов. Уровень качества воздуха в Тюмени находился в пределах нормы, однако концентрация вредных веществ в атмосфере превышала нормативное значение в 1,8 раза.

Напомним, ситуация с пожарами не скоро улучшится в Тюменской области. Все из-за погоды. Жару, совсем как в Бразилии, обещают региону синоптики Росгидрометцентра. 1 июня столбики термометров в регионе поднимутся до +34 градусов. При этом кратковременный дождь затронет только некоторые районы Тюменской области. Аномальная жара и засуха негативно скажутся не только на самочувствии людей, но и на лесных пожарах, которые продолжают бушевать в Тюменской области и других регионах России.