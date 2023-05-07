Губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области с 7 мая 2023 года

Фото: ИНформационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области введен режим чрезвычайно ситуации с 7 мая 2023 года. С официальным обращением к жителям выступил губернатор региона Александр Моор.

— Полностью весь личный состав управления МЧС трудится на пожарах. Больше 1100 человек областной противопожарной службы и сотрудников «Авиалесоохраны» также работают на тушении пожаров. Мы привлекли людей и технику: 130 профессиональных пожарных десантников из других регионов, пять вертолетов. Круглосуточно пожарные работают на местах возгорания. Люди работают на износ. К сожалению, огонь перебрасывается и на жилые строения и населенные пункты, — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, в большинстве случаев причинами возгораний являются поджоги: неосторожное обращение с огнем. Люди жарят шашлыки и жгут сухую траву.

Губернатор обратился к жителям и попросил их не посещать леса, не заниматься поджиганием травы.

Напомним, в тюменском поселке Богандинка началась эвакуация местных жителей из-за лесного пожара.