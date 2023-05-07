Фото: Игорь Сабаталов.

В тюменском поселке Богандинка началась эвакуация местных жителей из-за лесного пожара. Очевидцы сообщают, что у населенного пункта горит трава, пламя подбирается к жилым домам.

— Люди собирают вещи, документы и уезжают из поселка. Бросают свои дома. За три минуты стало нечем дышать. Нужна помощь, — рассказывают пользователи в социальных сетях.

В подтверждение своим словам тюменцы опубликовали кадры эвакуационных работ в поселке. Кроме того, горит деревня Речкина, трассу затянуло дымом. Комментарий от правительства Тюменской области и районной администрации ожидаются.

— Из-за сильных порывов ветра в деревни Речкина огонь быстро перекинулся на соседние строения. По оперативным данным горит 6 строений. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, в Тюмени закрыли мангальную зону в Гилевской роще из-за ландшафтных пожаров.