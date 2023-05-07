В Тюмени закрыли мангальную зону в Гилевской роще из-за ландшафтных пожаров

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

В Тюмени закрыли мангальную зону в Гилевской роще. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в социальных сетях. По словам Руслана Кухарука, в регионе складывается очень серьезная пожароопасная ситуация. Часто причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнем.

— Теплая погода и сильный порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня от непотушенного окурка или разожженного мангала. В целях безопасности во всех городских лесах и Гилевской роще территории, обустроенные как места отдыха, будут временно закрыты, — написал Руслан Кухарук в Telegram-канале.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Кроме того, в Тюмени патрули «ЛесПаркХоза» будут строго следить за тем, чтобы жители не разжигали огонь на период майских праздников. Мэр отмечает, что сейчас важно не допустить угрозы возгорания в лесах и примыкающих к ним СНТ.

Напомним, пожара вспыхнул в селе Вагай Тюменской области. На пульт диспетчерской МЧС в 11:54 поступило сообщение о возгорании сухой травы в населенном пункте. В считанные минуты пламя перешло на хозяйственные постройки жилого дома по улице Ленина.