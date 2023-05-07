Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Стали известны подробности пожара в селе Вагай Тюменской области. На пульт диспетчерской МЧС в 11:54 поступило сообщение о возгорании сухой травы в населенном пункте. В считанные минуты пламя перешло на хозяйственные постройки жилого дома по улице Ленина.

— На место пожара были направлены силы и средства отдельного поста 119-пожарно-спасательной части вагайского поста, — рассказал руководитель Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Бутаков.

Спасателям удалось отстоять жилой дом, но огонь распространился на нежилые строения. В результате пожара было уничтожено четыре нежилых дома и повреждены хозпостройки жилого строения. Сотрудникам МЧС и противопожарной службы удалось локализовать возгорание, производится проливка конструкций.

Напомним, в Тюменской области 6 мая задержали поджигателя на машине с омскими номерами.