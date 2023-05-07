В Тюменской области 6 мая задержали поджигателя на машине с омскими номерами

Фото: Игорь Сабаталов.

В Тюменской области поймали поджигателя полей. Сотрудники лесоохраны задержали нарушителя 6 мая 2023 года. Мужчина 1992 года рождения ехал на машине с омскими номерами и устраивал вдоль дороги палы сухой травы.

— За поджоги ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание в виде лишения свободы, а также возмещение материального ущерба, если в результате его действий пострадает лесной фонд, — сообщили в департаменте лесного хозяйства Тюменской области.

Согласно данным властей, в Абатском районе недалеко от села Смоленка утром был зарегистрирован ландшафтный пожар. В тушении огня участвовали сотрудники лесоохраны и МЧС. Пожар был ликвидирован в течении нескольких часов. От огня пострадал 1 гектар земли.

Напомним, огнем в тюменском СНТ «Энергостроитель» под Тобольском охвачено 32 строения.