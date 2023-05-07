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НовостиПроисшествия7 мая 2023 9:40

Огнем в тюменском СНТ «Энергостроитель» под Тобольском охвачено 32 строения

Тушение пожара осложняется ветреной и сухой погодой
Серафима Краснова
Фото: Игорь Сабаталов.

Фото: Игорь Сабаталов.

В тюменском СНТ «Энергостроитель» под Тобольском загорелись пять строений. Сообщение на пульт диспетчерской МЧС поступило в 13:45 сегодня, 7 мая 2023 года.

— По прибытию подразделений происходит горение 32 строений – силы и средства направлены к месту пожара по рангу № 2. К тушению пожара привлечено 80 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС России: 39 человек и 9 единиц техники, — уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Спасатели отмечают, что тушение пожара осложняется ветреной и сухой погодой. В возгорании никто не пострадал.

Напомним, в Тюменской области горят домовладения в селе Вагай.