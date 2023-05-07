В Тюменской области горят домовладения в селе Вагай

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Жители Тюменской области сообщают о серьезном пожаре в Омутинском районе. По словам очевидцев, в населенном пункте Вагай горят частные дома. Кадрами пожарам поделились пользователи в социальной сети. Предварительно, огнем охвачены три частных домовладения.

О пострадавших очевидцы не сообщают. Официального комментария от МЧС о пожаре в селе Вагай пока не поступало.

Напомним, по-прежнему в Тюменской области горят леса. Жителям запрещено их посещать, режим ЧС введен в Тюменском районе. По данным МЧС, в селе Новый Тап сегодня от пламени пострадали три жилых дома. Огонь оперативно ликвидирован.