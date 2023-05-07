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НовостиПроисшествия7 мая 2023 6:33

Пожар в селе Новый Тап Юргинского района уничтожил три жилых и два нежилых строения

Сейчас пожар ликвидирован
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Очередной пожар в Тюменской области уничтожил несколько жилых домов и нежилых строений. Ландшафтное возгорание в селе Новый Тап Юргинского района было зарегистрировано накануне, 6 мая.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской службы МЧС в 12:40. От короткого замыкания линии электропередачи загорелась сухая растительность, позже огонь перешел на жилые дома. Спасателям и сотрудникам Противопожарной службы удалось локализовать возгорание на площади более 9 800 квадратных метров. Огонь уничтожил три жилых дома и два нежилых строения.

Сейчас пожар ликвидирован. В воспламенении никто не пострадал.

Напомним, ландшафтный пожар в селе Успенка за день уничтожил еще три дома и пять хозпостроек.