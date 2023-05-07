Ландшафтный пожар в селе Успенка за день уничтожил еще три дома и пять хозпостроек

Фото: Игорь Сабаталов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области представило отчет по ситуации в селе Успенка, где уже несколько дней бушуют страшные лесные пожары. Работы по защите населенного пункта продолжаются.

По данным ведомства, днем 6 мая произошел переход ландшафтного возгорания на село. В результате пожара было уничтожено три дома и пять хозяйственных построек, еще одно жилое строение повреждено огнем.

— На защите населенного пункта находятся подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, авиалесохраны. Помощь также оказывают местные жители и добровольцы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для расширения просеки вокруг жилого сектора и защиты населенного пункта от пламени вблизи лесного массива, спасатели применяют инженерные машины разграждения ТВВИКУ.