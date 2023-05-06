В Успенке бушует сильный пожар, который тушат два вертолета Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Силы Авиалесохраны задействованы при тушении пожара в районе села Успенка Тюменского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, обстановка осложняется из-за жары, сухой погоды и сильных порывов ветра. Пожар тушат два вертолета с водосливными устройствами.

Населенный пункт защищают 117 человек МЧС России, Противопожарной службы области и 36 единиц техники.

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