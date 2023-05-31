Постановление вступит в силу с 4 июня.

В Тюменской области хотят продлить противопожарный режим до 24 июня 2023 года. Сейчас ограничения действуют до 3 июня. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства Тюменской области.

– В постановление правительства Тюменской области от 31.03.2023 № 163-п «О введении особого противопожарного режима» внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами «с 04.06.2023 по 24.06.2023», – говорится в документации.

Постановление вступит в силу с 4 июня. Отметим, противопожарный режим действует в Тюменской области с 3 апреля из-за ландшафтных и лесных возгораний.

О ситуации с пожарами в регионе мы рассказываем в отдельном материале.