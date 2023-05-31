Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 31 мая 2023 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области продолжается противопожарный сезон, который был введен 3 апреля 2023 года. Кроме того, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных и ландшафтных пожаров.

Вчера спасателям и сотрудникам Авиалесоохраны удалось ликвидировать восемь природных возгораний за сутки. За 24 часа в регионе пожарные потушили два лесных воспламенения на площади почти 14 гектаров. Утром 30 мая в Тюменской области действовали пять лесных пожаров на общей площади около 240 гектаров земли.

В частности, стихия терроризирует жителей в Юргинском, Вагайском, Уватском и Тюменском районах. Однако каждый из пожаров локализован. Огромный очаг возгорания был зафиксирован в Ярковском районе, но и он находится на стадии локализации. Непосредственной угрозы населенным пунктам лесные и ландшафтные пожары в Тюменской области не представляют, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Тушением природных возгораний в регионе занимаются 170 человек, задействовано 31 единица техники, в том числе авиация.

Ситуация с пожарами не скоро улучшится в Тюменской области. Все из-за погоды. Жару, совсем как в Бразилии, обещают региону синоптики Росгидрометцентра. 1 июня столбики термометров в регионе поднимутся до +34 градусов. При этом кратковременный дождь затронет только некоторые районы Тюменской области.

Аномальная жара и засуха явно негативно скажутся не только на самочувствии людей, но и на лесных пожарах, которые продолжают бушевать в Тюменской области и других регионах России, уверены синоптики.

Напомним, в Тюмени и области действует режим ЧС. На это время жителям запрещено посещать леса и природные водоемы, сжигать мусор и сухую траву, а также разводить открытый огонь.