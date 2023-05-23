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НовостиПроисшествия23 мая 2023 4:14

В Тюменской области с 22 мая из-за лесных пожаров запретили посещать природные водоемы после 20.00

Исключение сделано для сотрудников, выполняющих работы по тушению лесных возгораний
Серафима Краснова
Исключение сделано для сотрудников, выполняющих работы по тушению лесных возгораний.

Исключение сделано для сотрудников, выполняющих работы по тушению лесных возгораний.

Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюменской области запретили посещать природные водоемы после 20.00. Накануне, 22 мая, губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление. Ограничения были введены из-за сложной ситуации с лесными и ландшафтными пожарами.

– Изменения в постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации» внес губернатор Тюменской области Александр Моор, – говорится в сообщении правительства Тюменской области.

Исключение сделано для транспорта и сотрудников, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных возгораний, а также обеспечивающих меры пожарной безопасности в лесах.

Напомним, с 7 мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Жителям на это время запрещено ходить в лес, сжигать мусор и разводить костры.