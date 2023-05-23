В Тюменской области с 22 мая из-за лесных пожаров запретили посещать природные водоемы после 20.00

Исключение сделано для сотрудников, выполняющих работы по тушению лесных возгораний. Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюменской области запретили посещать природные водоемы после 20.00. Накануне, 22 мая, губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление. Ограничения были введены из-за сложной ситуации с лесными и ландшафтными пожарами.

– Изменения в постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации» внес губернатор Тюменской области Александр Моор, – говорится в сообщении правительства Тюменской области.

Исключение сделано для транспорта и сотрудников, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных возгораний, а также обеспечивающих меры пожарной безопасности в лесах.

Напомним, с 7 мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Жителям на это время запрещено ходить в лес, сжигать мусор и разводить костры.