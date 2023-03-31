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НовостиОбщество31 марта 2023 11:57

Посещать леса в Тюменской области запретили с 3 апреля

Губернатор попросил тюменцев проявлять бдительность и сознательность
Серафима Краснова
Губернатор попросил тюменцев соблюдать бдительность и сознательность.

Губернатор попросил тюменцев соблюдать бдительность и сознательность.

Фото: Татьяна Коркина

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал документ, который вводит особый противопожарный режим в регионе с 3 апреля 2023 года. С этого же дня устанавливается пожароопасный сезон в лесах, рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Согласно документации, жителям Тюменской области нельзя посещать леса.

– Снега там уже нет. Вероятность возникновения пожара велика. Следить за соблюдением запрета будут работники лесной охраны и полицейские, – уточнил Моор.

Губернатор попросил тюменцев проявлять бдительность и сознательность. Основная причина лесных пожаров, заявил глава региона, человеческая беспечность.