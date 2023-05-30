Метеорологи не успокаивают: в начале лета ситуация с жарой не улучшится. Фото: Виктория Гаврик

Лето еще впереди, а тюменцы уже изнывают от адской жары и сухой погоды. В южной части Тюменской области уже несколько дней стоит аномальная жара. Температура во многих городах региона доходит до +33 градусов и выше. Жители негодуют в социальных сетях на зной и духоту. Как никогда стали актуальными шутки про кондиционеры, холодные напитки и вентиляторы. Рассказываем о жаре в Тюмени – 2023: как спасаться, надолго ли, когда спадет.

Не исключено, что Тюмень в мае и июне побьет температурный рекорд. Первый месяц лета 2023 года в регионе станет самым жарким за 72 года, рассказывают синоптики. Примечательно, что абсолютный рекорд аномально жаркого июня принадлежит 1936 году с температурой воздуха в +35,4 градуса. Однако синоптики обещают тюменцам в июне 2023 года среднемесячную температуру воздуха в +35,9 градусов Цельсия.

Метеорологи не успокаивают: в начале лета ситуация с жарой не улучшится. «Комсомолка» узнала, как жителям спасаться от жары, надолго ли она и когда спадет.

Фото: КП-Тюмень

Жителей Урала и Сибири с середины недели – примерно с 31 мая – ожидают аномальные волны тепла. Температура будет превышать норму на восемь градусов, рассказали синоптики Гидрометцентра России. Аномальная жара и засуха явно негативно скажутся не только на самочувствии людей, но и на лесных пожарах, которые продолжают бушевать в Тюменской области и других регионах России.

Фото: КП-Тюмень

В первых числах июня знойная жара с максимально высокими отметками температуры нагрянет в Тюмень. Столбики термометров к концу недели поднимутся до отметки +33…+35 градусов. Почти две недели в городе не будет никаких осадков, только палящее солнце. В социальных сетях ходят шутки, что некоторым жителям из-за жары приходится принимать холодный душ по 5 раз на дню. Таким образом, уверены пользователи, никакой воды не напасешься, а как быть потом с коммунальными счетами?! После захода солнца вечером температура будет понемногу снижаться до 23 – 25 градусов тепла.

– От этой жары уже кукуха едет. Головокружение и дышать трудно. Когда в Тюмень наконец-то придут дожди, жить невозможно, – пишут пользователи в местных тюменских пабликах.

Фото: КП-Тюмень

Жару, совсем как в Бразилии, обещают Тюменской области синоптики Росгидрометцентра. 1 июня столбики термометров в регионе поднимутся до +34 градусов. При этом кратковременный дождь затронет только некоторые районы Тюменской области и только на один день, 2 июня.

Отметим, такая жара свойственна, скорее, Бразилии, а не региону, находящемуся на границе Урала и Сибири. Интересно, что в жарких странах даже вполовину не такая погода, как в Тюменской области. Согласно данным Гидрометцентра, в Бразилии в ближайшие дни ожидается максимум +25 градусов. А на юг России и вовсе не собирается приходить лето. Так, в Сочи днем столбики термометров поднимаются только до +21 градуса, идут нескончаемые дожди.

Фото: Гаврик Виктория.

Не исключено, что скоро на отдых, покупаться и позагорать будут прилетать туристы не в Сочи или Крым, и тем более не в Бразилию, а в Тюменскую область. Палящее дневное солнце в Тюмени вмиг предаст любой белокожей красавице аппетитный загар, которому будут завидовать жительницы жарких стран.

Советы от Роспотребнадзора, как спастись от жары

В Роспотребнадзоре раскрыли тюменцам секреты, как спастись от жары в городе. Топ-6 рекомендаций опубликовали на сайте федерального ведомства:

– перегрева поможет избежать минимальное пребывание на улице;

– при выходе из дома лучше надевать одежду из натуральных тканей и головной убор;

– не забывайте про глаза — лучше захватить с собой солнцезащитные очки;

– часто проветривайте помещения и пользуйтесь кондиционерами;

– в рацион нужно добавить больше воды и низкокалорийные продукты;

– принимайте прохладный душ и исключите поездки в транспорте.

Фото: Тюменское время / Telegram-канал.

Напомним, в Тюменской области запрещено посещать водоемы после 20.00. Однако ограничения не касаются искусственных карьеров, прудов и озер. Также жителям нельзя ходить в лес и сжигать мусор из-за лесных и ландшафтных пожаров.

Добавим, аномальная погода атаковала не только Тюменскую область, но и Челябинскую. Наши коллеги рассказали, когда жара покинет регионы Урала и Сибири.