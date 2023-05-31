Сильный запах гари и смог почувствовали с утра 31 мая тюменцы

Концентрация вредных веществ в атмосфере превышает нормативное значение в 1,8 раза. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмень пришел запах гари от пожаров из области. По данным портала IQAir, юго-западный ветер несет воздушные массы из Тобольского и Уватского районов.

Уровень качества воздуха в Тюмени находится сейчас в пределах нормы. Однако концентрация вредных веществ в атмосфере превышает нормативное значение в 1,8 раза.

На сегодняшний день возгорания зарегистрированы в четырех районах Тюменской области: Тобольском, Аромашевском, Уватском и Нижнетавдинском.

Напомним, после мощной жары в Тюменской области похолодает до осенней температуры. 9 и 10 июня в регионе наконец-то станет прохладно.

О ситуации с пожарами в Тюменской области мы рассказываем в отдельном материале.