После мощной жары в Тюменской области похолодает до осенней температуры

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

С предстоящей среды, 31 мая 2023 года, в Тюменской области установится 33-градусная жара. При этом в дальнейшем аномальная жара в регионе только усилится. По данным Гидрометцентра, в четверг, 1 июня, дневная температура в Тюмени поднимется до +35 градусов Цельсия, местами по области прогнозируется до +36 градусов.

Спадет сильнейшая жара в Тюменской области только 9 июня 2023 года, когда на день прогнозируется +11 градусов Цельсия. Согласно прогнозу погоды, 10 июня в Тюмени и области ожидается мощное похолодание. Так, дневная температура воздуха в городе упадет до +9 градусов, местами по области - до +6 градусов.

Можно сделать вывод, что в Тюменской области температура воздуха 9 и 10 июня опустится до осенней.