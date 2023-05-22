Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 22 мая 2023 года

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В Тюменской области до 3 июня 2023 года продлили противопожарный режим. Кроме того, в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных возгораний.

По погодным условиям 22 и 23 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность. Четырнадцать природных пожаров ликвидировано в Тюменской области за сутки. По последним данным, на территории Тюменской области действовало 7 лесных пожаров на площади 274,8 га, при этом 6 из них локализованы на площади 224,8 га.

Кроме того, в Тюменской области действует 8 ландшафтных пожаров на общей площади 587 га, 4 из них на площади 292 га – практически локализованы. За сутки действовало 20 пожаров на общей площади 599 га, 12 из них на площади 12,5 га ликвидированы.

Тюменцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и о запрете на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона. При обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

Дождливая погода, так необходимая Тюменской области из-за разбушевавшихся лесных пожаров, в ближайшее время и летом не ожидается. По данным метеоролога, май будет сухим примерно до 25 числа. Спасительные осадки прогнозируются лишь в последние пять дней месяца.