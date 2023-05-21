В Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

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По погодным условиям 22 и 23 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне - IV класс пожарной опасности (высокая степень). Об этом сегодня, 21 мая, передает Департамент лесного комплекса Тюменской области.

При этом сегодня V класс пожарной опасности действует в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах, в Уватской - IV класс.

Специалисты напомнили жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и о запрете на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона. При обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюменской области за сутки потушено четырнадцать природных пожаров.