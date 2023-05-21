Четырнадцать природных пожаров потушено в Тюменской области за сутки

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Четырнадцать природных пожаров ликвидировано в Тюменской области за сутки 20 мая. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. По данным на 21 мая на территории Тюменской области действует 7 лесных пожаров на площади 274,8 га, при этом 6 из них локализованы на площади 224,8 га.

За сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара и потушено 2 лесных пожара на площади более 24 га. Кроме того, по состоянию на утро 21 мая в Тюменской области действуют 8 ландшафтных пожаров на общей площади 587 га, 4 из них на площади 292 га – практически локализованы. За сутки действовало 20 пожаров на общей площади 599 га, 12 из них на площади 12,5 га ликвидированы.

На сегодняшний день в тушении природных пожаров в Тюменской области участвуют 516 человек, используется 141 единица техники. За прошедшие сутки для тушения природных пожаров 6 раз применялась авиация, из них 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 223 слива воды общим объемом 1 436 тонн.

По словам главы Тобольского района Леонида Митрюшкина, к вечеру 20 мая лесной пожар на территории Ушаровского сельского поселения был ликвидирован. На сегодня горения в Тобольском районе нет, обстановка спокойная. Но специалисты продолжают профилактическую работу.

В инфоцентре дополнили, что на всей территории Тюменской области непосредственной угрозы населенным пунктам нет.