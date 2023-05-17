Каким будет лето в Тюмени

Май в Тюмени будет сухим примерно до 25 числа. Фото: Виктория Гаврик

Дождливая погода, так необходимая Тюменской области из-за разбушевавшихся лесных пожаров, в ближайшее время и летом не ожидается. С таким прогнозом выступил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным метеоролога, май будет сухим примерно до 25 числа. Спасительные осадки прогнозируются в последние пять дней месяца.

– Май, в котором до сегодняшнего дня дождей практически не было, будет сухим примерно до 24-25 числа. Лишь в последние 5 дней возможны небольшие дожди. Нерадостные новости и про июнь и июль – оба этих летних месяца будут с дефицитом осадков. И в июне, и в июле дождей ожидается на 15 – 20 процентов меньше нормы. Причем большинство дождей будут кратковременными, ливневого характера, когда вода быстро уходит через почву. Стоит поговорить и о погоде: июнь будет немного теплее обычного, а июль существенно теплее. В июне преобладающая температура +22...+26, в отдельные дни до +30...+32 градусов. В июле днем +24...+28 градусов, в отдельные дни до +32...+34, – рассказал синоптик.

Аномальной жары, по мнению специалиста, в Тюмени не предвидится. Однако теплая и сухая погода будет благоприятной для купаний.

Еще в апреле 2023 года администрация города опубликовала перечень мест для купания на лето. Сейчас в Тюмени есть 39 водных объектов: 15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и несколько ее притоков. Купальный сезон в городе стартует 20 мая. Пять пляжных зон с местами для купания имеются на территории Тюмени. Специалисты лаборатории Роспотребнадзора проверили песок и воду.

На сегодняшний день на заседании комиссии депутатов городской думы жителям разрешили купаться на двух местных прудах – Лесном и Студенческом. Водоемы уже проверили. Официально подтверждено, что качество воды здесь позволяет купаться.

Кроме того, в Тюмени есть еще восемь мест для купаний, но результаты исследования воды в них пока неизвестны, поэтому перечень предварительный. В частности, это озеро Верхнее Кривое на территории базы отдыха «Верхний бор», пруд на 19-м километре Червишевского тракта, озеро на 32-м километре Ирбитского тракта, Андреевское – по Ялуторовскому тракту, Нижнее Кривое – у санатория «Серебряный бор», Полушинское и Сингуль.

Дождливая погода, так необходимая Тюменской области из-за разбушевавшихся лесных пожаров, в ближайшие дни не ожидается, согласно прогнозам синоптиков, поэтому список пляжей как нельзя актуален.