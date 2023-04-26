Назван предварительный перечень мест для купания на лето–2023 в Тюмени

Сейчас специалисты проводят работы по подготовке территорий. Фото: Татьяна Коркина

Администрации города Тюмени опубликовала перечень мест для купания на лето–2023. На сегодняшний день в городе есть 39 водных объектов: 15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и несколько ее притоков. Купальный сезон традиционно в Тюмени начнется 20 мая 2023 года. В летний период на территории города функционируют пять пляжных зон с местами для купания.

Редакция «КП»–Тюмень» публикует список разрешенных мест:

Сейчас специалисты проводят работы по подготовке территорий. За месяц до открытия пляжей будут отобраны пробы воды и песка, чтобы сотрудники Роспотребнадзора проверили безопасность водоемов. Также с 28 апреля на пляжах города будут дежурить патрули и спасатели. Рейды пройдут на набережной и в Заречном парке. Еще одна группа спасателей в подходящие для купания дни станет посещать неорганизованные пляжные зоны: озера Круглое, Оброчное, Липовое, обводненный карьер Утиный, реку Туру, водный объект на улице Стартовой, 7.

Напомним, за пляжный сезон в 2022 году в Тюменской области на водоемах погибли девять человек. Список мест для купания актуален на 26 апреля 2023 года.