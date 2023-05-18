Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 18 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области продолжается противопожарный режим. На это время жителям запрещено ходить в лес, сжигать траву и разводить костры. Режим ЧС объявлен в Тюменской области с 7 мая 2023 года из-за ландшафтных и лесных пожаров.

За минувший день в регионе действовали пять природных пожаров, четыре из которых были локализованы. Четыре новых возгорания зарегистрированы на утро 17 мая в Тюменской области. Окончательно потушено семь пожаров на площади почти 7 тысяч гектаров. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в четырех районах Тюменской области на 18 мая 2023 года. Речь идет об Ишимском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах.

Кроме того, Тюмень сегодня утром и днем окутал смог от пожаров. Пелену дыма наблюдали жители города 17 мая. По словам очевидцев, пожары были зафиксированы на Велижанском тракте и в Нижнетавдинском районе. Смог и дым принесло от этих очагов возгораний.

По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе в Тюмени в четыре раза превышала значение нормы.

Сегодня власти утвердили сумму выплат, которые получат погорельцы, чьи дачи уничтожила огненная стихия. Речь идет о садоводах из СНТ «Росинка», «Березка-1», «Здоровье», «Энергостроитель» и «Строитель». Согласно представленной документации, за садовый или жилой дом, расположенный в СНТ, тюменцы получат по 350 тысяч рублей, за баню – по 200 тысяч. Хозяйственные постройки власти оценили в 50 тысяч рублей.

В целом правительство выделило на выплаты пострадавшим от ландшафтных пожаров около 175 миллионов рублей. Денежные средства выделят из резервного фонда Тюменской области, без привлечения федеральных средств. При наличии документов тюменцы получат единовременную выплату в течение нескольких дней.

Напомним, дождливая погода, так необходимая Тюменской области из-за разбушевавшихся лесных пожаров, в ближайшее время и летом не ожидается. По данным синоптиков, май в Тюмени будет сухим примерно до 25 числа. Спасительные осадки прогнозируются в последние пять дней месяца.