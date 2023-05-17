Тюмень 17 мая вновь окутал смог от лесных и ландшафтных пожаров

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюмень сегодня утром вновь окутал смог от пожаров. Пелену дыма наблюдали жители города 17 мая. По словам очевидцев, пожары зафиксированы на Велижанском тракте и в Нижнетавдинском районе. Смог могло принести от этих очагов возгораний.

По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе в четыре раза превышает значение нормы. Индекс качества атмосферного воздуха находится на отметке 68 и оценивается как среднее.

Сейчас в регионе действуют пять лесных пожаров и девять ландшафтных. Однако угрозы населенным пунктам со стороны возгораний нет.