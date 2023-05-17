В Тюменской области к 17 мая ликвидировали 7 лесных пожаров на площади почти 7 тысяч га

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области на 17 мая действуют пять лесных пожаров, четыре из них локализованы. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре новых ландшафтных возгорания. Полностью потушены семь лесных пожаров на площади почти 7 тысяч гектаров, рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

Четвертый класс пожарной опасности, или высокая степень, установлен на сегодняшний день в четырех районах Тюменской области – в Ишимском, Тобольском, Тюменском и Уватском. Завтра, 18 мая, ситуация с возгораниями в этих же районах будет по-прежнему нестабильная.

Напомним, с 7 мая в Тюменской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных пожаров. Одновременно в регионе продлили противопожарный режим до 3 июня, в рамках которого жителям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву.