Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 17 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области противопожарный режим продлится до 3 июня 2023 года. Одновременно в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных возгораний. Сейчас жителям запрещено ходить в леса, разводить костры и сжигать сухую траву.

Сегодня стало известно, что в Тюменской области хотят ввести запрет на посещение водных объектов из-за ЧС в регионе. Соответствующий проект документа появился на официальном сайте правовой системы правительства Тюменской области.

С 15 по 16 мая 2023 года спасатели и сотрудники противопожарной службы ликвидировали 14 природных возгораний. На сегодняшний день в регионе действуют шесть ландшафтных пожаров на площади более 3 тысяч гектаров. Четыре новых лесных возгорания зафиксировано за минувший день. В тушении огня задействованы 913 человек и 162 единицы спецтехники. Пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами помогают ликвидировать пожары.

16 и 17 мая четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в четырех районах Тюменской области – Ишимском, Тобольском, Тюменском и Уватском, рассказали в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса.

Работники МЧС сегодня отбили село Готопутово от огня. Пожар возник на болоте в километре от населенного пункта, помогали ликвидировать возгорание лесники, добровольцы и местные жители. Ландшафтный пожар потушен.

Руководитель МЧС России Александр Куренков вчера и сегодня провел личные встречи с пострадавшими от огненной стихии. Глава ведомства пообщался с погорельцами и отметил качественную работу пожарных.

Он заверил, что в тех регионах, где пока сохраняется высокий класс пожарной опасности, дополнительная группировка сил и средств МЧС России, в том числе авиация, будут продолжать боевое дежурство до стабилизации обстановки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюменской области пожарные-десантники из горящего леса спасли двух лосят. Животных вывезли в безопасную зону и напоили водой.