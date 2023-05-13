В Тюменской области пожарные-десантники из горящего леса спасли двух лосят

Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области.

Сотрудники тюменской авиабазы спасли от огня двух лосят. Видеозапись спасательной операции опубликовали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области. На них хорошо видно, что животные очень напуганы, но живы и хотят пить. Вытащили из пламени малышей пожарные-десантники из сорокинского филиала. Шерсть лосят немного обгорела.

Животных вывезли в безопасную зону, напоили водой и доставили на территорию леса, где нет очагов возгорания.

— Лосят выпустили на волю в безопасном месте. Их мама оказалась поблизости. Семейству теперь ничего не угрожает. Если не считать пресловутый человеческий фактор, — рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, ландшафтный пожар в Сорокинском районе возник накануне вечером, 12 мая. Огонь полыхает вблизи села Калиновка. Предварительная причина возгорания – человеческий фактор, уточняют в департаменте. Сейчас в тушении пламени принимают участие 15 бойцов Тюменской авиабазы и восемь единиц техники. Площадь пожара достигает 50 гектаров земли. Мероприятия по тушению огня продолжаются.

Ранее редакция «КП-Тюмень» рассказывала, что Тюменской области дикие животные, спасаясь от пожара, стали чаще выходить из леса к людям. Бегство по реке стаи косуль было замечено вблизи деревни Речкина. Несколько бобров вышло к людям на дорогу, чтобы попить воды. Как объяснили в пресс-службе Госохотдепартамента Тюменской области, далеко не всегда нужно бросаться к диким животным на помощь, это может их напугать, стоит доверить работу квалифицированным специалистам.