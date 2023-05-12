В Тюменской области дикие животные, спасаясь от пожара, стали чаще выходить из леса к людям

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

По социальным сетям Тюменской области стали гулять фото и видео с дикими животными, покидающими леса, охваченные крупными пожарами. Так, несколько косулей переплывали реку Тура в Тюменской области.

- От огня бегут! Бегут от огня звери, смотрите, что творится, - говорит за кадром пользователь социальных сетей.

Другой необычный кадр появился сегодня – бобры вышли к людям по улице Мельникайте. Инцидент произошел в среду вечером, 10 мая. Неравнодушные мужчины остановились и сигналили другим водителям, чтобы те сбавили скорость, а не наехали на животное.

Фото: соцсети.

Иногда подобные «выходки» диких зверей заканчиваются трагично. В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии, на которых труп бобра лежит под окнами многоквартирного дома. Сотрудники противопожарных служб и МЧС вытаскивали домашних животных из горящих частных домов и строений. Например, в селе Успенка сотрудники местной фермы и пожарные экстренно выгоняли стадо коров из амбара предприятия, крышу которого охватило огнем.

Между тем вопрос о том, что делать человеку, если из леса выходят дикие животные, спасающиеся от огня, далеко не праздный. Как объяснили в пресс-службе Госохотдепартамента Тюменской области по запросу редакции «КП-Тюмень», далеко не всегда нужно бросаться к животным на помощь.

– Дикие животные подвержены постоянным перемещениям. Территории возле населенных пунктов являются естественной средой их обитания. Выходить в населенные пункты, к людям, зверей заставляют какие-либо обстоятельства или бескормица. Так, часто лисы подходят к домам в поисках кур, зайцы - сладкой коры плодовых деревьев. А волков привлекает домашний скот. Однако появление диких животных возле городов и сел бывает далеко не всегда от голода, возможно и то, что они просто заблудились. В случае, если вы обнаружили дикое животное в населенном пункте, не рекомендуется подходить к нему: зверь может напугаться. Сообщите о встрече со зверем в Госохотдепартамент Тюменской области по официальным номерам телефона, – рассказали в пресс-службе департамента.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, к 12 мая огонь в регионе охватил 8 населенных пунктов. В регионе для борьбы со стихией уже несколько дней используют самолеты и вертолеты, которые сбрасывают воду на пожары.

Сегодня в регионе продлили противопожарных режим до 3 июня 2023 года. На помощь тюменцам прибыли пожарные-десантники из четырех регионов России.