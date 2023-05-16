В Тюменской области хотят ввести запрет на посещение водных объектов из-за ЧС в регионе

Кроме лесов власти планируют ограничить въезд для жителей и на водоемы. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области хотят ввести запрет на посещение водных объектов из-за чрезвычайной ситуации в регионе. Кроме лесов власти планируют ограничить въезд для жителей и на водоемы. Соответствующий проект документа появился на официальном сайте правовой системы правительства Тюменской области.

– В постановление губернатора Тюменской области «О введении режима чрезвычайной ситуации» внести следующее изменение: после слов «гражданами лесов» дополнить словами «и водных объектов», – сообщается в документации.

В пояснительной записке указано, что ограничения хотят ввести из-за ландшафтных пожаров, которые обычно начинаются в поймах рек и прибрежных полосах.

Напомним, с 7 мая губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе. Жителям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву.

О ситуации с пожарами в Тюменской области редакция рассказывает в отдельном материале.