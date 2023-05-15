Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В планах – рабочая встреча с губернатором Александром Моором и жителями Тюменского района. Не исключено, что Куренков обсудит с главой региона пожароопасную обстановку в Тюменской области и помощь жителям, чьи дома пострадали в результате ландшафтного возгорания.

Напомним, что в Тюменской области противопожарный режим продлили до 3 июня 2023 года. Параллельно в регионе действует чрезвычайная ситуация из-за лесных возгораний. Горожанам запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву.

Пятый класс пожарной опасности объявлен в пяти районах Тюменской области: Голышмановском, Ишимском, Абатском, Ялуторовском, Викуловском и Сладковском.

За прошедший день восемь лесных возгораний на площади более 5,5 тысячи гектаров земли продолжают действовать, пять из них были локализованы, два ликвидированы.