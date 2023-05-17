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НовостиПроисшествия17 мая 2023 12:11

На выплаты погорельцам правительство Тюменской области направит 175 млн рублей

Денежные средства выделят из резервного фонда Тюменской области
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

На выплаты погорельцам правительство Тюменской области направит 175 миллионов рублей. Об этом сегодня рассказал губернатор Александр Моор. Выплаты поступят гражданам, чьи дома и дачи пострадали от природных пожаров.

Примечательно, что денежные средства выделят из резервного фонда Тюменской области, без привлечения федеральных средств. При наличии документов тюменцы получат единовременную выплату в течение нескольких дней.

– Ситуация с пожарами контролируемая, сил и средств достаточно, – акцентировал губернатор Тюменской области на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в Тюменской области на сегодняшний день действует пять лесных пожаров на площади менее 85 гектаров.

Редакция «КП»–Тюмень» рассказывала, сколько заплатят дачникам, чьи дома и хозпостройки уничтожила огненная стихия.