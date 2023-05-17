За сгоревшие дачи в Тобольском районе погорельцам выплатят по 350 тысяч рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Владельцы дачных домовладений, уничтоженных лесными пожарами в Тобольской районе, получат единовременные выплаты. Речь идет о садоводах из СНТ «Росинка», «Березка-1», «Здоровье», «Энергостроитель» и «Строитель». Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление правительства о выплатах.

Согласно опубликованной документации, за садовый или жилой дом, расположенный в СНТ, тюменцы получат по 350 тысяч рублей, за баню – по 200 тысяч. Хозяйственные постройки власти оценили в 50 тысяч рублей.

Напомним, если пострадавшее жилье было единственным для погорельцев, сумма выплат будет рассчитана, исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади садового или жилого дома, определенной администрацией Тобольского района.

Добавим, губернатор Александр Моор утвердил в регионе выплаты в размере 72 тысяч рублей за квадратный метр жилья.