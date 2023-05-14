Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 14 мая 2023 года

Фото: пресс-служба Информационного центра правительства Тюменской области.

Противопожарный режим в Тюменской области продлили до 3 июня 2023 года. Одновременно в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за ландшафтных возгораний. Жителям запрещено посещать леса и сжигать сухую траву. За прошедший день в Тюменской области зарегистрировано девять лесных пожаров на площади более 4,7 тысяч гектаров земли, один пожар спасателям удалось локализовать.

В тушении огня на сегодняшний день задействовано почти 1000 человек и 168 единиц спецтехники. Активное участие в ликвидации пожара принимает авиация: пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами.

Несмотря на жалобы жителей из-за запаха гари и смога в атмосфере воздуха сотрудники Роспотребнадзора в населенных пунктах Тюменской области не обнаружили превышения ПДК вредных веществ. Ситуацию с пожарами властям удалось взять под контроль. Однако в пяти районах Тюменской области введен сегодня пятый класс пожарной опасности. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Сладковском, Ишимском, Абатском, Ялуторовском и Викуловском районах.

Не обошлось сегодня без позитивных новостей. Так, пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли двух лосят от лесного возгорания. Диких зверей обнаружили спасатели у заброшенной деревни Чистяки. Малыши с приходом огня спешили покинуть лес, когда потеряли маму из виду. Страшно представить, что могло произойти с лосятами, они все-таки получили травмы, но они незначительные. Животных вывезли в безопасную зону, где их уже ждала мама-лосиха.

Специалисты Рослесхоза дали 13 мая свою оценку происходящему в Тюменской области. На сегодняшний день Тюменская область на южном Урале остается самым горимым регионом по ландшафтным пожарам, отметил заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский. Сотрудники ведомства порекомендовали властям усилить меры по профилактике возникновения лесных пожаров и тщательнее контролировать каждое сообщение о поджоге.

В Тюменской области происходили и более локальные возгорания. Так, загорелась крыша коттеджа по улице Майская в селе Успенка. Спасателям удалось своевременно потушить огонь.

Напомним, противопожарный режим в Тюменской области продлили до 3 июня 2023 года. Одновременно в регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за ландшафтных возгораний. Все еще жителям Тюменской области запрещено посещать леса и сжигать сухую траву.