В тюменском селе Успенка загорелся двухэтажный коттедж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В тюменском селе Успенка произошел очередной пожар. Загорелся жилой дом по улице Майская, 20. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в субботу, 13 мая. На место прибыли сотрудники Противопожарной службы и немедленно приступили к тушению огня.

— Отдельный пост №103 села Успенка противопожарной службы Тюменской области незамедлительно приступил к ликвидации возгорания. Вслед за ними на помощь выехали пожарные отдельного поста №124 села Перевалово, — рассказали в пресс-службе Противопожарной службы Тюменской области.

Фото: пресс-служба Противопожарной службы Тюменской области.

На месте работали четыре спасателя и две единицы спецтехники.

Напомним, в селе Успенка выгорело 13 жилых домов и хозпостроек в результате ландшафтного пожара.