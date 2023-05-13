В пяти районах Тюменской области объявлен пятый уровень пожарной опасности

Фото: пресс-служба Информационный центр правительства Тюменской области.

В Сладковском районе введен пятый класс пожароопасности. Максимальный по шкале Нестерова, рассказали в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области. В Сладковском районе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Также ЧС сохраняется в четырех районах Тюменской области: Ишимском, Абатском, Ялуторовском и Викуловском, приводят данные регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

— С 7 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. Жителям запрещено посещать леса, пользоваться открытым огнем, — напоминают в правительстве.

Отметим, шкала Нестерова – это общая шкала для определения горимости лесного напочвенного покрова.