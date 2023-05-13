Рослесхоз упрекнул руководство Тюменской области за проблемы с лесными пожарами

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

На Урале продолжается стабилизация лесопожарной обстановки. Борьбу со стихией ведут в Тюменской, Свердловской и Курганской областях. Пожарную обстановку осложняет жаркая и ветреная погода, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

В нашем регионе до конца дня планируется локализация семи лесных возгораний на площади более 4,5 гектаров. В тушении пожаров задействованы 905 человек и 77 единиц спецтехники.

– На сегодняшний день Тюменская область на южном Урале остается самым горимым регионом по ландшафтным пожарам. Мы рекомендуем Правительству субъекта обратить пристальное внимание на тушение этих возгораний, потому что они могут угрожать как населенным пунктам, так и лесному фонду. Также необходимо усилить меры по профилактике возникновения ландшафтных пожаров и привлечение к ответственности нарушителей правил пожарной безопасности, – рассказал заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский в рамках заседания с представителями других регионов.

Специалист добавил, что главной причиной возникновения весенних пожаров является поджог сухой травы и переход пламени с земель на жилые строения.