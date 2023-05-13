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НовостиПроисшествия13 мая 2023 6:06

Девять лесных пожаров действуют в Тюменской области на 13 мая, один локализован

В тушении пламени задействована авиация
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Информационного центра правительства Тюменской области.

Фото: пресс-служба Информационного центра правительства Тюменской области.

В Тюменской области девять пожаров на площади почти 5 тысяч гектаров до сих пор действуют. Один из них был локализован, по данным департамента лесного комплекса Тюменской области на 13 мая 2023 года. За прошедшие сутки пожарными было зарегистрировано два новых возгорания.

В тушении пламени задействована авиация – на территории работают пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Спасатели сбросили за сутки более 1 424 тонны воды.

Добавим, угрозы перехода огня на населенные пункты в Тюменской области не зафиксировано, сообщили в Информационном центре правительства.

О ситуации с пожарами в регионе редакция «КП-Тюмень» рассказывает в отдельном материале.