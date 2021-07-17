Пропала Настя Муравьева: последние новости на 17 июля

Рассказываем последние новости о пропаже Насти Муравьевой в Тюмени. О местонахождении девочки пока до сих пор ничего не известно. Сегодня, 17 июля, в городе снова проводились поисковые мероприятия в районе Лесобазы.

Поисковики снова обошли прилегающую территорию возле Судостроителей, 38, 40, где в последний раз видели Настю. Также осмотрели заброшенные здания, особенно те, которые планируются под снос в ближайшее время.

Ранее в Сети, в городских пабликах в соцсетях и в чатах мессенджеров появилась ориентировка с фотороботом мужчины, который, по версии следователей, возможно, причастен к исчезновению девятилетней Насти Муравьевой. Внутренний документ третьего отдела полиции города Тюмени, подписанный его начальником, датирован 10 июля 2021 года.

Поисковики по-прежнему собирают свидетельства, которые могли бы помочь в поисках Насти Муравьевой. «Лиза Алерт» просит очевидцев в любое время связаться с инфоргами поиска: Анастасией: 8-932-327-82-60 или Дмитрием: 8-922-265-34-32, либо сообщить на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно, круглосуточно). «Белая Сова» принимает важную информацию в сообщения группы или по телефону 8-932-32-39-911. Напомним, что за ценные данные, которые наведут на след исчезнувшей Насти Муравьевой, объявлено вознаграждение в полмиллиона рублей.

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