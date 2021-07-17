Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 июля 2021 года: продлен режим повышенной готовности

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 июля. Количество заболевших увеличилось на 249 и составило 42 538 человек, 22 скончались.

В Тюменской области более 46% заболевших коронавирусом заразились в семейных очагах, 27% – по месту работы, еще 23% – в общественных местах и транспорте. Среди заболевших 35% – работающее население, 28% – пенсионеры и 22% – неработающие. За последние две недели отмечается рост заболеваемости среди работников общественного питания (+76%), сферы услуг (+54%), транспорта и учреждений сферы культуры (+22%).

Вопросы введения в Тюменской области QR-кодов и ограничений на въезд в регион не рассматриваются. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Тюменской области вакцинированы от коронавируса I и II туром 410 тысяч человек взрослого населения (35% от общего количества). Об этом сообщила глава местного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

В Тюмени задержали 26-летнюю женщину, которая зарабатывала, пользуясь обстановкой пандемии коронавируса. В подъезде своего дома на Московском тракте она продала поддельную справку о прохождении ПЦР-теста за две тысячи рублей.

В Тюменской области режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса продлили до 12 сентября. Решение принял оперативный штаб. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности». Документ подписан губернатором Александром Моором.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 169 человек выздоровели (за весь период — 40099); 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 22 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших); 53926 человек остаются под медицинским наблюдением; 190 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 932 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 907 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 человек.