В Тюменскую область ограничивать въезд из-за коронавируса не будут

В Тюменскую область ограничивать въезд не будут. Фото: Вадим Бегун

Вопросы введения в Тюменской области QR-кодов и ограничений на въезд в регион не рассматриваются. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

– В Тюменской области высокими темпами идёт вакцинирование, усилен контроль за соблюдением противоэпидемических и профилактических мероприятий на предприятиях и в организациях, а также контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, – отметили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области более 46% заболевших коронавирусом заразились в семейных очагах, 27% – по месту работы, еще 23% – в общественных местах и транспорте. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.