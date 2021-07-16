Пятая часть заболевших коронавирусом тюменцев заражается в автобусах и общественных местах. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области более 46% заболевших коронавирусом заразились в семейных очагах, 27% – по месту работы, еще 23% – в общественных местах и транспорте. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– Среди заболевших 35% – работающее население, 28% – пенсионеры и 22% – неработающие. За последние две недели отмечается рост заболеваемости среди работников общественного питания (+76%), сферы услуг (+54%), транспорта и учреждений сферы культуры (+22%), – рассказала Шарухо.

По словам руководителя ведомства, больше всего заболевших в областной столице – 73% выявленных случаев коронавируса, на втором месте Тюменский район – 7%, на третьем месте Ялуторовск – 3,5%.

В настоящее время на контроле Роспотребнадзора находятся четыре очага групповой заболеваемости COVID-19, учитывая новый очаг в частном медцентре «Нефросовет», где заболели пациенты и персонал.